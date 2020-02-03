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2020-02-03T12:35+0300
https://ria.ru/20200203/1564180761.html
СК выяснит, как тело мужчины оказалось на Поклонном кресте в Белгороде
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РИА Новости

СК выяснит, как тело мужчины оказалось на Поклонном кресте в Белгороде

10:33 03.02.2020 (обновлено: 12:35 03.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи с обнаружением тела мужчины на Белой горе в районе авторынка в Белгороде, сообщила РИА Новости в понедельник представитель СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Белгород… организовано проведение проверки по факту обнаружения погибшего в районе авторынка. В настоящее время организован осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Представитель следственного управления подтвердила РИА Новости, что речь идет о теле, обнаруженном на Белой горе напротив авторынка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 января, 12:51
СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
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Следственный комитет РФРоссияБелгородЯрославльПроисшествия
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