СК выяснит, как тело мужчины оказалось на Поклонном кресте в Белгороде

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи с обнаружением тела мужчины на Белой горе в районе авторынка в Белгороде, сообщила РИА Новости в понедельник представитель СУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Белгород… организовано проведение проверки по факту обнаружения погибшего в районе авторынка. В настоящее время организован осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Представитель следственного управления подтвердила РИА Новости, что речь идет о теле, обнаруженном на Белой горе напротив авторынка.