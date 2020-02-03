СК выяснит, как тело мужчины оказалось на Поклонном кресте в Белгороде

"Следственным отделом по городу Белгород… организовано проведение проверки по факту обнаружения погибшего в районе авторынка. В настоящее время организован осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.