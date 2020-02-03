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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-03T10:28+0300
https://ria.ru/20200203/1564180540.html
Россия поставила рекордные объемы нефти в КНР в 2019 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/151210/18/1512101804_0:134:3000:1822_1036x0_80_0_0_b1b826b6e6698d4f1cdf184a8023091a.jpg
РИА Новости

Россия поставила рекордные объемы нефти в КНР в 2019 году

10:28 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция №21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода "Россия - Китай"
Нефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода Россия - Китай
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 3 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки нефти Саудовской Аравии и России в Китай в 2019 году достигли рекордно высоких показателей, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Так, импорт нефти из Саудовской Аравии в Китай за год подскочил почти в 1,5 раза, до рекордных 83,32 миллиона тонн (1,67 миллиона баррелей в сутки). В то же время поставки РФ в КНР составили 77,64 миллиона тонн нефти, или 1,55 миллиона баррелей в сутки, что почти на 9% больше, чем в 2018 году.
При этом по итогам года импорт нефти КНР из США, Ирана и Венесуэлы резко упал. Так, Соединенные Штаты поставили в Китай в 2019 году 6,35 миллиона тонн нефти, что почти вдвое ниже показателя годичной давности. Как отмечает ПРАЙМ, это произошло на фоне торговой войны между странами. В 2020 году поставки нефти из США в Китай могут вырасти после подписания первой части торговой сделки между двумя крупнейшими мировыми экономиками.
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