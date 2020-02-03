Россия поставила рекордные объемы нефти в КНР в 2019 году

Так, импорт нефти из Саудовской Аравии в Китай за год подскочил почти в 1,5 раза, до рекордных 83,32 миллиона тонн (1,67 миллиона баррелей в сутки). В то же время поставки РФ в КНР составили 77,64 миллиона тонн нефти, или 1,55 миллиона баррелей в сутки, что почти на 9% больше, чем в 2018 году.

При этом по итогам года импорт нефти КНР из США, Ирана и Венесуэлы резко упал. Так, Соединенные Штаты поставили в Китай в 2019 году 6,35 миллиона тонн нефти, что почти вдвое ниже показателя годичной давности. Как отмечает ПРАЙМ, это произошло на фоне торговой войны между странами. В 2020 году поставки нефти из США в Китай могут вырасти после подписания первой части торговой сделки между двумя крупнейшими мировыми экономиками.