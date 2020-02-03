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Эксперты предложили создать новую программу профилактики ожирения
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РИА Новости

Эксперты предложили создать новую программу профилактики ожирения

10:09 03.02.2020
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© Fotolia / KwanchaichaiudomМальчик с лишним весом
Мальчик с лишним весом
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
Мальчик с лишним весом. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Программы персонализированной профилактики ожирения и сахарного диабета, которые будут учитывать генетические, национальные и этнические факторы, предлагают разработать эксперты-эндокринологи России, заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Наталья Мокрышева.
"Мы предлагаем разработать и внедрить программы персонализированной профилактики и лечения сахарного диабета, предиабета и ожирения. В основе этой программы - всесторонний учет специфики генетических, эпигенетических, национальных и этнических факторов предрасположенности, свойственный населению России",- рассказала Мокрышева РИА Новости.
Она уточнила, что такой подход требует также оценки индивидуальной чувствительности к лекарственным препаратам.
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Наталья МокрышеваОжирениеРоссийская академия наукРоссияОбщество
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