Эксперты предложили создать новую программу профилактики ожирения

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Программы персонализированной профилактики ожирения и сахарного диабета, которые будут учитывать генетические, национальные и этнические факторы, предлагают разработать эксперты-эндокринологи России, заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Наталья Мокрышева.
"Мы предлагаем разработать и внедрить программы персонализированной профилактики и лечения сахарного диабета, предиабета и ожирения. В основе этой программы - всесторонний учет специфики генетических, эпигенетических, национальных и этнических факторов предрасположенности, свойственный населению России",- рассказала Мокрышева РИА Новости.
Она уточнила, что такой подход требует также оценки индивидуальной чувствительности к лекарственным препаратам.
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