Эксперты предложили создать новую программу профилактики ожирения

"Мы предлагаем разработать и внедрить программы персонализированной профилактики и лечения сахарного диабета, предиабета и ожирения. В основе этой программы - всесторонний учет специфики генетических, эпигенетических, национальных и этнических факторов предрасположенности, свойственный населению России",- рассказала Мокрышева РИА Новости.