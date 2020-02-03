Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T11:15+0300
https://ria.ru/20200203/1564179266.html
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156388/67/1563886760_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_97f0171ed0e0b247fb63434faeea26d7.jpg
РИА Новости

Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе

09:57 03.02.2020 (обновлено: 11:15 03.02.2020)
72058
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"После атаки на наших военных мы ответили многократно. <...> На данный момент по 46 объектам (армии САР. — Прим. ред.) нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов, задействованы истребители F-16, операция продолжается. Те, кто испытывает на прочность турецкую решимость, поймут свою ошибку. Мы намерены продолжать наши операции", — сказал он журналистам.

По словам Эрдогана, уже обезврежено 30-35 сирийских военных.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких военнослужащих, девять были ранены.
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
29 января, 13:33Война в Сирии
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018-го Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
29 января, 21:41Война в Сирии
Небензя назвал причины эскалации в Идлибе
В конце января этого года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии считают, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
Как заявлял Эрдоган, если ситуация в Идлибе не нормализуется, Анкара не останется безучастной и готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
6915812382549
Обсудить 74
Война в СирииРеджеп Тайип ЭрдоганИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Эрдоган явно привирает.. про количество ударов... Сирийская армия зачищает свою территорию от террористов и будет это делать нравится это Эрдогану или нет...
3 февраля, 10:41
Сила В Правде
300310640
Сирийская армия и уничтожает террористов в Идлибе.. Что не нравится Эрдогану мечтающему оставить эту территорию за собой... Но это его личные проблемы
3 февраля, 11:56
Сила В Правде
25361151729
Рекомендуем
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
Флаг на здании Министерства обороны России
В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Сирийские военные в провинции Идлиб
Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных в Идлибе
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Американские эксперты: "На Украину всем плевать"
Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево
Мишустин подписал план по борьбе с распространением коронавируса
Тилли Бьюкенен со своим мужем
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
Визит чиновников к блокадникам, проживающим в Керчи
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мэр Харькова считает, что докажет свою невиновность
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
Лента новостейМолния