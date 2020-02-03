Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе

АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Турецкие истребители F-16 продолжают наносить ответные удары по позициям сирийской армии в провинции Идлиб , заявил президент Турции Тайип Эрдоган

"После атаки на наших военных мы ответили многократно. <...> На данный момент по 46 объектам (армии САР. — Прим. ред.) нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов, задействованы истребители F-16, операция продолжается. Те, кто испытывает на прочность турецкую решимость, поймут свою ошибку. Мы намерены продолжать наши операции", — сказал он журналистам.

По словам Эрдогана, уже обезврежено 30-35 сирийских военных.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четверо турецких военнослужащих, девять были ранены.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018-го Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

В конце января этого года сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии считают, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

Как заявлял Эрдоган, если ситуация в Идлибе не нормализуется, Анкара не останется безучастной и готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.