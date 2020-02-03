Спутник "Барс-М" скоро передадут Минобороны

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" завершает изготовление картографического спутника "Барс-М" по заказу Минобороны РФ, сообщил заместитель министра обороны Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" завершает изготовление картографического спутника "Барс-М" по заказу Минобороны РФ, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что спутник изготовят до декабря 2019 года.

"Практически готов к передаче в войска новый спутник наблюдения и картографирования "Барс-М", разработкой которого занимается Ракетно-космический центр "Прогресс", - сказал Криворучко в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".

В ноябре 2019 года стало известно об иске Минобороны к РКЦ на 2,1 миллиарда рублей. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев тогда предположил в беседе с РИА Новости, что иск может быть связан со срывом производства военных спутников, а не ракет-носителей.

РКЦ "Прогресс" участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".