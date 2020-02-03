Спутник "Барс-М" скоро передадут Минобороны

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" завершает изготовление картографического спутника "Барс-М" по заказу Минобороны РФ, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что спутник изготовят до декабря 2019 года.
27 декабря 2019, 16:08РИА НаукаМинобороны запустит спутник "Меридиан-М" с Плесецка в январе 2020 года
"Практически готов к передаче в войска новый спутник наблюдения и картографирования "Барс-М", разработкой которого занимается Ракетно-космический центр "Прогресс", - сказал Криворучко в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".
В ноябре 2019 года стало известно об иске Минобороны к РКЦ на 2,1 миллиарда рублей. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев тогда предположил в беседе с РИА Новости, что иск может быть связан со срывом производства военных спутников, а не ракет-носителей.
РКЦ "Прогресс" участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
В настоящее время на орбите находится два аппарата "Барс-М".
27 декабря 2019, 04:29РИА НаукаТройку "Гонцов-М" и военный спутник успешно вывели на орбиту