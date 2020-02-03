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РИА Наука
2020-02-03T09:53+0300
https://ria.ru/20200203/1564178944.html
Спутник "Барс-М" скоро передадут Минобороны
https://cdn23.img.ria.ru/images/155515/13/1555151307_0:144:3072:1872_1036x0_80_0_0_0e12cc4df203bb6520b13c1805e638fe.jpg
РИА Новости

Спутник "Барс-М" скоро передадут Минобороны

09:46 03.02.2020 (обновлено: 09:53 03.02.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкРакетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр Прогресс в Самаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" завершает изготовление картографического спутника "Барс-М" по заказу Минобороны РФ, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что спутник изготовят до декабря 2019 года.
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"Практически готов к передаче в войска новый спутник наблюдения и картографирования "Барс-М", разработкой которого занимается Ракетно-космический центр "Прогресс", - сказал Криворучко в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".
В ноябре 2019 года стало известно об иске Минобороны к РКЦ на 2,1 миллиарда рублей. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев тогда предположил в беседе с РИА Новости, что иск может быть связан со срывом производства военных спутников, а не ракет-носителей.
РКЦ "Прогресс" участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
В настоящее время на орбите находится два аппарата "Барс-М".
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