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В Греции заключенные получали запрещенные посылки при помощи дрона
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РИА Новости

В Греции заключенные получали запрещенные посылки при помощи дрона

09:25 03.02.2020
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© AP Photo / Petros GiannakourisТюрьма Коридаллос в Афинах. Архивное фото
Тюрьма Коридаллос в Афинах. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тюрьма Коридаллос в Афинах. Архивное фото. Архивное фото
АФИНЫ, 3 фев - РИА Новости. Заключённым в тюрьме города Трикала (центральная Греции) с помощью радиоуправляемого дрона доставили запрещённые в тюрьмах мобильные телефоны, местное отделение полиции ведёт расследование, сообщила полиция Греции.
Вечером в субботу сотрудники внешней охраны тюрьмы заметили два пролёта дронов над пенитенциарным учреждением. Сразу же были организованы проверки во внутреннем дворе и в камерах, где обнаружили три бумажных пакета, в которых были пять мобильных телефонов, восемь сим-карт, провода USB и наушники для телефонов, говорится в сообщении полиции.
Ведётся расследование.
Подобные полёты дронов над тюрьмой были и в прошлом году.
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