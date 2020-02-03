В Греции заключенные получали запрещенные посылки при помощи дрона

Вечером в субботу сотрудники внешней охраны тюрьмы заметили два пролёта дронов над пенитенциарным учреждением. Сразу же были организованы проверки во внутреннем дворе и в камерах, где обнаружили три бумажных пакета, в которых были пять мобильных телефонов, восемь сим-карт, провода USB и наушники для телефонов, говорится в сообщении полиции.