Три школы Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 фев - РИА Новости. Эвакуация прошла в трех школах Эвакуация прошла в трех школах Биробиджана из-за сообщений о "минировании", сообщает администрация города.

Все три учебных заведения при этом находятся на карантине из-за ОРВИ.

"На электронную почту школ № 4, 8 (на карантине) и лицея № 23 (на карантине с сегодняшнего дня) Биробиджана поступили сообщения о минировании зданий. О происшествии руководители образовательных учреждений сообщили экстренным службам города. В настоящее время идет эвакуация учащихся и сотрудников из здания в рядом расположенные административные здания", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на личном контроле мэра Биробиджана Александра Головатого.

Ранее в понедельник поступила информация о "минировании" школ в Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке.