Мальдивы запретили въезд для иностранцев, побывавших в Китае

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мальдивы на фоне распространения нового типа коронавируса запретили въезд для иностранных граждан из Китая , сообщается в заявлении на официальном сайте администрации президента Мальдив.

Отмечается, что о введении дополнительных мер против распространения нового коронавируса объявили на пресс-конференции министр туризма республики Али Вахид и министр здравоохранения Абдулла Амин.

"В соответствии с новыми мерами Мальдивы ограничат въезд для всех лиц, независимо от гражданства, которые прибыли из Китая или транзитом пересекли материковый Китай", - отмечается в заявлении, согласно которому новые меры уже вступили в силу с понедельника, 3 февраля.

Эти ограничения не коснутся граждан Мальдив.