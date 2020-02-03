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Мальдивы запретили въезд для иностранцев, побывавших в Китае
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РИА Новости

Мальдивы запретили въезд для иностранцев, побывавших в Китае

08:58 03.02.2020 (обновлено: 09:09 03.02.2020)
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мальдивы на фоне распространения нового типа коронавируса запретили въезд для иностранных граждан из Китая, сообщается в заявлении на официальном сайте администрации президента Мальдив.
Отмечается, что о введении дополнительных мер против распространения нового коронавируса объявили на пресс-конференции министр туризма республики Али Вахид и министр здравоохранения Абдулла Амин.
"В соответствии с новыми мерами Мальдивы ограничат въезд для всех лиц, независимо от гражданства, которые прибыли из Китая или транзитом пересекли материковый Китай", - отмечается в заявлении, согласно которому новые меры уже вступили в силу с понедельника, 3 февраля.
Эти ограничения не коснутся граждан Мальдив.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайМальдивыВ мире
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