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В Благовещенске проверили часть сообщений о минировании школ
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РИА Новости

В Благовещенске проверили часть сообщений о минировании школ

08:52 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 фев - РИА Новости. Девять из 21 эвакуированной школы Благовещенска проверены спецслужбами, опасные предметы не обнаружены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее агентству сообщили в пресс-службе, что в Благовещенске эвакуированы все школы города - 21 учебное заведение, работают спецслужбы.
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"Продолжается проверка городских школ по сообщениям о минировании. Всего была проведена эвакуация в 21 учреждении. Количество эвакуированных учеников - более 15 тысяч, а также более 1,1 тысячи сотрудников. В настоящее время оперативные службы отработали в 9 образовательных учреждениях Благовещенска. Все сообщения ложные", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Работа спецслужб продолжается.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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