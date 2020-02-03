В Благовещенске проверили часть сообщений о минировании школ

"Продолжается проверка городских школ по сообщениям о минировании. Всего была проведена эвакуация в 21 учреждении. Количество эвакуированных учеников - более 15 тысяч, а также более 1,1 тысячи сотрудников. В настоящее время оперативные службы отработали в 9 образовательных учреждениях Благовещенска. Все сообщения ложные", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.