Президент Татарстана встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН

КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Нью-Йорк, где встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и постоянным представителем РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василием Небензей, сообщает пресс-служба главы республики.

"С рабочим визитом прибыл в воскресенье в Соединенные Штаты Америки (Нью-Йорк) президент Татарстана Рустам Минниханов. Деловая программа включает в себя посещение Организации Объединенных Наций (ООН) и встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с постоянным представителем Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН Василием Небензей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штаб-квартире ООН запланирована презентация доклада "Регионы России и цели устойчивого развития ООН".

Минниханов также посетит круглый стол с представителями американского бизнеса при участии Американо-Российского делового совета и Американской торговой палаты в России, где выступит с приветственным словом. Сегодня США – один из экономических и деловых партнеров Татарстана, в республике действует более 50 компаний с участием американских инвестиций.

Ожидается, что президент Татарстана даст интервью русской службе официального информационного ресурса Организации Объединенных Наций "Новости ООН".