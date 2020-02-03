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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-03T08:45+0300
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Президент Татарстана встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН
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РИА Новости

Президент Татарстана встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН

08:45 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 3 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Нью-Йорк, где встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и постоянным представителем РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василием Небензей, сообщает пресс-служба главы республики.
"С рабочим визитом прибыл в воскресенье в Соединенные Штаты Америки (Нью-Йорк) президент Татарстана Рустам Минниханов. Деловая программа включает в себя посещение Организации Объединенных Наций (ООН) и встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с постоянным представителем Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН Василием Небензей", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в штаб-квартире ООН запланирована презентация доклада "Регионы России и цели устойчивого развития ООН".
Минниханов также посетит круглый стол с представителями американского бизнеса при участии Американо-Российского делового совета и Американской торговой палаты в России, где выступит с приветственным словом. Сегодня США – один из экономических и деловых партнеров Татарстана, в республике действует более 50 компаний с участием американских инвестиций.
Ожидается, что президент Татарстана даст интервью русской службе официального информационного ресурса Организации Объединенных Наций "Новости ООН".
Сразу по прибытии Минниханов встретился с активом Ассоциации американских татар. В настоящее время в США проживают около 3,5 тысячи соотечественников. Они живут в Нью-Йорке, на северо-востоке штата Нью-Джерси, в Коннектикуте, Вашингтоне, в Калифорнии в районе залива Сан-Франциско, в Вирджинии, Пенсильвании, Оклахоме и других городах. Основную культурную и религиозную деятельность среди татар осуществляют две организации – это Американская турко-татарская ассоциация Сан-Франциско, созданная в 50-х годах ХХ столетия, и Ассоциация американских татар Нью-Йорк (официально зарегистрирована 15 марта 1927 года). Минниханов в ходе встречи отметил, что этот визит послужит очередным шагом в укреплении и развитии связей со странами Запада, в том числе с США.
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Республика ТатарстанАнтониу ГутеррешВасилий НебензяРустам МиннихановТатарстанООНСШАВ мире
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