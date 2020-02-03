В Байконуре вывезли ракету "Союз" для запуска спутников OneWeb

"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и британскими спутниками связи OneWeb на борту была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее сообщалось, что первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb намечен на 7 февраля в 0.42 мск.
Всего планируется 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков, с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже проведен в феврале 2019 года).
1 ноября 2019, 10:00Олег Химочко: Россия выходит на рынок интернет-вещей со спутниковой связью
В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала поданную в госкомиссию по радиочастотам заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом требований национальной безопасности РФ.