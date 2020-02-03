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В Байконуре вывезли ракету "Союз" для запуска спутников OneWeb
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РИА Новости

В Байконуре вывезли ракету "Союз" для запуска спутников OneWeb

08:39 03.02.2020 (обновлено: 10:23 03.02.2020)
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и британскими спутниками связи OneWeb на борту была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Ранее сообщалось, что первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb намечен на 7 февраля в 0.42 мск.
Всего планируется 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков, с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже проведен в феврале 2019 года).
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OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала поданную в госкомиссию по радиочастотам заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом требований национальной безопасности РФ.
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