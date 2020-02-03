На Камчатке нашли новые минералы, впервые установленные в России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 фев - РИА Новости. Ранее неустановленные в России минералы обнаружены на Камчатке в ходе проведения исследовательских работ, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что исследования проводились в рамках реализации президентского гранта по государственной поддержке молодых российских ученых, обладателем которого в 2019 году стала кандидат геолого-минералогических наук Елена Житова. Ее проект "Низкотемпературная минерализация современных гидротермальных систем" стал одним из 35 победителей конкурса в номинации "Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании". Проект предполагает получение новых данных по минералогическому разнообразию низкотемпературной ассоциации современных гидротермальных систем, структурным и химическим особенностям минералов, а также их поведению при повышении температуры.

"В результате проведенных исследовательских работ в 2019 году впервые детально изучен минеральный состав выцветов (налетов легкорастворимых солей на поверхностях пород) термальных полей Южной Камчатки, приуроченных к вулкану Кошелевский, Камбальному вулканическому хребту и Паужетскому месторождению. Впервые установлен на Камчатке или в России в целом ряд минералов. Среди них клайрит, который ранее не связывали с вулканической деятельностью", - приводит пресс-служба слова Житовой.