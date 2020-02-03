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РИА Наука
2020-02-03T08:17+0300
https://ria.ru/20200203/1564176599.html
На Камчатке нашли новые минералы, впервые установленные в России
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РИА Новости

На Камчатке нашли новые минералы, впервые установленные в России

08:17 03.02.2020
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© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНЛавовый купол вулкана Безымянный
Лавовый купол вулкана Безымянный
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Лавовый купол вулкана Безымянный. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 фев - РИА Новости. Ранее неустановленные в России минералы обнаружены на Камчатке в ходе проведения исследовательских работ, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Отмечается, что исследования проводились в рамках реализации президентского гранта по государственной поддержке молодых российских ученых, обладателем которого в 2019 году стала кандидат геолого-минералогических наук Елена Житова. Ее проект "Низкотемпературная минерализация современных гидротермальных систем" стал одним из 35 победителей конкурса в номинации "Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании". Проект предполагает получение новых данных по минералогическому разнообразию низкотемпературной ассоциации современных гидротермальных систем, структурным и химическим особенностям минералов, а также их поведению при повышении температуры.
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"В результате проведенных исследовательских работ в 2019 году впервые детально изучен минеральный состав выцветов (налетов легкорастворимых солей на поверхностях пород) термальных полей Южной Камчатки, приуроченных к вулкану Кошелевский, Камбальному вулканическому хребту и Паужетскому месторождению. Впервые установлен на Камчатке или в России в целом ряд минералов. Среди них клайрит, который ранее не связывали с вулканической деятельностью", - приводит пресс-служба слова Житовой.
Также, по данным института, в ходе работ были проведены отбор, идентификация и комплексное минералогическое и кристаллохимическое исследование представителей низкотемпературной минерализации современных гидротермальных систем Камчатки. По результатам изысканий было опубликовано пять научных работ.
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РИА НаукаРоссийская академия наукКамчатский крайРоссия
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