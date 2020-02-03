Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных в Идлибе

АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Четверо турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Четверо турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе , сообщил телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции

Отмечается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.

"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", — цитирует агентство Anadolu сообщение турецкого военного ведомства.

Турки нанесли ответный удар.

"Кровь наших солдат не останется не отомщенной, виновные ответят за это", — написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter

Ранее глава республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, Анкара не останется безучастной и готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.