Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T09:05+0300
https://ria.ru/20200203/1564176396.html
Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156376/98/1563769857_0:322:2508:1733_1036x0_80_0_0_1209e547426b2cd5f5fe85c0a37261f9.jpg
РИА Новости

Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военных в Идлибе

08:07 03.02.2020 (обновлено: 09:05 03.02.2020)
22748
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военные в провинции Идлиб
Сирийские военные в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские военные в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Четверо турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе, сообщил телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.
Отмечается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.
"Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар", — цитирует агентство Anadolu сообщение турецкого военного ведомства.
Турки нанесли ответный удар.
"Кровь наших солдат не останется не отомщенной, виновные ответят за это", — написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.
Ранее глава республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, Анкара не останется безучастной и готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
1 февраля, 13:24Война в Сирии
Эксперт оценил заявление Эрдогана о намерении начать операцию в Идлибе

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
Через три дня армия Башара Асада освободила от террористов город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
29 января, 21:41Война в Сирии
Небензя назвал причины эскалации в Идлибе
220911141121
Обсудить 16
Война в СирииМинобороны ТурцииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Идлиб это сирийская земля. И туркам там делать нечего.
3 февраля, 08:13
Павел Герасимов
10410002
До сего дня нет ответа на вопрос - а кто звал Турцию и всякие разные "коалиции" в Сирию?
3 февраля, 08:32
Супер Марио
4900000
Рекомендуем
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Американские эксперты: "На Украину всем плевать"
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Флаг на здании Министерства обороны России
В Минобороны назвали сроки поставок в армию комплексов С-500
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Госсекретарь США Майк Помпео
Что предложил Помпео Киеву и Минску
Тилли Бьюкенен со своим мужем
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
Михаил Саакашвили
Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР
Российская компания ORSIS
В Армении возбудили новое дело из-за тендера на поставку оружия из РФ
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Газзаева рекомендуют на пост главы комитета Госдумы, сообщил источник
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
Лента новостейМолния