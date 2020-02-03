Савченко заявила, что Зеленский "идет не тем путем"

"Я понимаю, что он (Зеленский. – прим. ред.) идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить", - заявила Савченко.

По ее словам, после победы Зеленского на выборах к власти на Украине пришло "болото", а в президентскую партию "Слуга народа" набрали людей, которые не умеют думать.

"Я понимаю, что власть идет не туда, что власть сдает Украину под внешнее влияние и управление", - выразила мнение экс-депутат.

При этом она призвала украинцев "в следующий раз" голосовать "не сердцем, эмоциями и смехом", а исключительно разумом.

Савченко 22 марта 2016-го была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014-го она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.