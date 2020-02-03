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2020-02-03T05:56+0300
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Савченко заявила, что Зеленский "идет не тем путем"
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РИА Новости

Савченко заявила, что Зеленский "идет не тем путем"

05:56 03.02.2020
20132
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко
Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила в эфире телеканала ZIK, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет предвыборные обещания и "идет не тем путем".
"Я понимаю, что он (Зеленский. – прим. ред.) идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить", - заявила Савченко.
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По ее словам, после победы Зеленского на выборах к власти на Украине пришло "болото", а в президентскую партию "Слуга народа" набрали людей, которые не умеют думать.
"Я понимаю, что власть идет не туда, что власть сдает Украину под внешнее влияние и управление", - выразила мнение экс-депутат.
При этом она призвала украинцев "в следующий раз" голосовать "не сердцем, эмоциями и смехом", а исключительно разумом.
Савченко 22 марта 2016-го была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014-го она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где встретилась с действующим тогда главой государства Петром Порошенко, который вручил ей орден. Позднее Савченко обвинили в подготовке терактов в центре Киева, однако впоследствии ее освободили из-под стражи.
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44966446
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Ситуация на УкраинеНадежда СавченкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Улыбнуло..Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает..Как же точно было сказано)) Вы, главное скакать не переставайте!
3 февраля, 07:01
ВЗВладимир Зяблицев
1010001
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