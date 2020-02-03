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ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
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РИА Новости

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

05:35 03.02.2020 (обновлено: 07:29 03.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат заявил 91% граждан (один процент высказался о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно — пять процентов).
Следующим по уровню поддержки оказалось предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет (87%). Идею наделить Конституционный суд России функцией проверки законопроектов по запросу главы государства одобрили 81% россиян. Еще 68% поддержали инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для губернаторов, судей, парламентариев, членов правительства, муниципальных и государственных служащих.
Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% (скорее отрицательно — 12%), возможное исключение из Конституции слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента одобрили 66% граждан (15% относятся к этому скорее негативно).
Конституция Российской Федерации
Вчера, 15:35
В ЕР оценили идею закрепить в Конституции основы молодежной политики
Возможность установить приоритет российской Конституции над международными договорами положительно оценили 63% россиян. 62% одобрили расширение полномочий Совфеда, а 61% поддержали предложение дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.
На вопрос о важности возможных изменений в Конституцию для них самих 79% опрошенных сочли эти изменения таковыми, 16% считают, что нововведения для них скорее не важны. Затруднились ответить пять процентов.
Чаще всего важными президентскую инициативу называли люди старше 35 лет (среди них такого мнения придерживаются 81%), среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет - 79%, среди молодежи от 18 до 24 - 61%. При этом 35% молодых людей назвали проект скорее неважным.
Николай Долуда
31 января, 14:38Послание президента России Федеральному собранию
В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию
Среди жителей городов-миллионников важными конституционные поправки сочли 85%, в городах с населением от полумиллиона до миллиона - 78%, от 100 до 500 тысяч - 80%, в остальных городах - 81%, а в селах - 78%. В Москве и Петербурге о том, что считают инициативы главы государства скорее важными для себя лично, заявили 72% респондентов.
Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1,6 тысячи человек.

Поправки в Конституцию

Президент Владимир Путин ранее внес в нижнюю палату российского парламента проект о поправках в Основной документ. Государственная дума поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки этого вопроса была создана рабочая группа, сопредседатели которой отмечали, что предложения об изменении Конституции, озвученные главой государства в ходе послания Федеральному собрания, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
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"Общественные мнения"ВЦИОМВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Чот не помню чтоб меня опрашивали.. Или опрос снова проводили в буфете администрации президента?
3 февраля, 06:06
Анатолий Садовский
6132584346
Меня никто нп спрашивал. Моих родственников никто не спрашивал. Моих знакомых никто не спрашивал. Знакомых моих знакомых не спрашивал.
3 февраля, 06:16
mmoped74nygan
16032107
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