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РИА Наука
2020-02-03T04:51+0300
https://ria.ru/20200203/1564174908.html
Ученый рассказал об опасности магнитных бурь
https://cdn23.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:115:821:577_1036x0_80_0_0_bc57b70b85791ee5f50ecc75c5c974f8.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об опасности магнитных бурь

04:51 03.02.2020
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© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/TRACE
Вспышка на солнце. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Доктор физико-математических наук, заведующий Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Равиль Рахматулин рассказал в интервью "РГ", к каким последствиям могут приводить магнитные бури.
По словам ученого, космические лучи и магнитные бури могут спровоцировать сбои в работе космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле и системы навигации и связи, а также привести к радиационному облучению пассажиров реактивных самолетов.
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При этом Рахматулин указал, что в мировом научном сообществе нет единого мнения о непосредственном влиянии подобных явлений на здоровье людей. "Несмотря на то, что в ряде научных публикаций сообщалось, что такое влияние обнаружено, в подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные ненаучными", - пояснил он.
Специалист добавил, что в свое время острые споры вызывал вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев, на которое в 1928 году указал Александр Чижевский, основоположник гелиобиологии - раздела биофизики, изучающего влияние изменений активности Солнца и вызываемых ею возмущений на земные организмы.
Ученый отметил, что изучение магнитного поля Земли в различных его проявлениях является важнейшей задачей современной науки.
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РИА НаукаРоссийская академия наукРоссия
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