Ученый рассказал об опасности магнитных бурь

По словам ученого, космические лучи и магнитные бури могут спровоцировать сбои в работе космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле и системы навигации и связи, а также привести к радиационному облучению пассажиров реактивных самолетов.
При этом Рахматулин указал, что в мировом научном сообществе нет единого мнения о непосредственном влиянии подобных явлений на здоровье людей. "Несмотря на то, что в ряде научных публикаций сообщалось, что такое влияние обнаружено, в подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные ненаучными", - пояснил он.
Специалист добавил, что в свое время острые споры вызывал вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев, на которое в 1928 году указал Александр Чижевский, основоположник гелиобиологии - раздела биофизики, изучающего влияние изменений активности Солнца и вызываемых ею возмущений на земные организмы.
Ученый отметил, что изучение магнитного поля Земли в различных его проявлениях является важнейшей задачей современной науки.
20 ноября 2019, 13:55РИА НаукаУченые выяснили, как возникают магнитные бури