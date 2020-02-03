Ученый рассказал об опасности магнитных бурь

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Доктор физико-математических наук, заведующий Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Доктор физико-математических наук, заведующий Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Равиль Рахматулин рассказал в интервью " РГ ", к каким последствиям могут приводить магнитные бури.

По словам ученого, космические лучи и магнитные бури могут спровоцировать сбои в работе космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле и системы навигации и связи, а также привести к радиационному облучению пассажиров реактивных самолетов.

При этом Рахматулин указал, что в мировом научном сообществе нет единого мнения о непосредственном влиянии подобных явлений на здоровье людей. "Несмотря на то, что в ряде научных публикаций сообщалось, что такое влияние обнаружено, в подобных исследованиях нередко применяются концепции и методы, частично или полностью признанные ненаучными", - пояснил он.

Специалист добавил, что в свое время острые споры вызывал вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев, на которое в 1928 году указал Александр Чижевский, основоположник гелиобиологии - раздела биофизики, изучающего влияние изменений активности Солнца и вызываемых ею возмущений на земные организмы.