Все школы в Благовещенска эвакуируют из-за сообщений о минировании

"В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из всех школ. Просим родителей по возможности забрать детей. Ведется обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами. Эвакуируем 21 школу", - говорится в сообщении.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.