Еще одна группа граждан Британии в воскресенье эвакуировалась из Уханя

ЛОНДОН, 3 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Еще одна группа граждан Еще одна группа граждан Британии вернулась на родину французским бортом из китайского Уханя в воскресенье, сообщил сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

"Еще один французский рейс вернется сегодня в Европу и доставит нескольких граждан Великобритании", - сказал министр в эфире телеканала Sky News.

По данным британских СМИ, речь идёт об 11 британцах, которые по прилете будут помещены на 14-дневный карантин в одной и больниц.

К настоящему моменту борт уже сел в Истре на юге Франции, он привез 264 человек из 30 стран, в том числе 64 французов.

На данный момент в Соединённом Королевстве подтверждены два случая заражения коронавирусом. Это члены одной семьи, один из них - студент университета Йорка. Оба заразившихся сейчас в больнице Йорка под наблюдением врачей.