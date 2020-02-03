Еще одна группа граждан Британии в воскресенье эвакуировалась из Уханя

"Еще один французский рейс вернется сегодня в Европу и доставит нескольких граждан Великобритании", - сказал министр в эфире телеканала Sky News.
По данным британских СМИ, речь идёт об 11 британцах, которые по прилете будут помещены на 14-дневный карантин в одной и больниц.
К настоящему моменту борт уже сел в Истре на юге Франции, он привез 264 человек из 30 стран, в том числе 64 французов.
На данный момент в Соединённом Королевстве подтверждены два случая заражения коронавирусом. Это члены одной семьи, один из них - студент университета Йорка. Оба заразившихся сейчас в больнице Йорка под наблюдением врачей.
Первая группа из 83 эвакуированных из Уханя граждан Британии прибыла на родину в пятницу и была размещена в одном из медицинских комплексов в населенном пункте Уиррал на северо-западе Англии.