Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "112", что жизнь на современной Украине намного хуже, чем во времена Советского Союза.
"Никогда города Украины не были в такой плохой форме, с каждым годом все хуже и хуже", — заявил Саакашвили, посетовав при этом, что весь мир, в отличие от Украины, идет вперед и развивается.
По словам политика, украинцы за всего годы независимости "не видели примера успеха".
"Сейчас главное — хоть где-то добиться прорыва, чтобы люди поверили, что где-то что-то получается", — добавил он.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда действующий на тот момент президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.
Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, его вернули политику только после прихода к власти Владимира Зеленского.