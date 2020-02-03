Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР

"Никогда города Украины не были в такой плохой форме, с каждым годом все хуже и хуже", — заявил Саакашвили, посетовав при этом, что весь мир, в отличие от Украины, идет вперед и развивается.

По словам политика, украинцы за всего годы независимости "не видели примера успеха".

"Сейчас главное — хоть где-то добиться прорыва, чтобы люди поверили, что где-то что-то получается", — добавил он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда действующий на тот момент президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.