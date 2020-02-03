Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T10:56+0300
https://ria.ru/20200203/1564174533.html
Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР
https://cdn23.img.ria.ru/images/155603/01/1556030178_0:143:3004:1832_1036x0_80_0_0_a96ee16fd97353c8e74f7bcbf3eeadce.jpg
РИА Новости

Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР

03:31 03.02.2020 (обновлено: 10:56 03.02.2020)
38800
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "112", что жизнь на современной Украине намного хуже, чем во времена Советского Союза.
"Никогда города Украины не были в такой плохой форме, с каждым годом все хуже и хуже", — заявил Саакашвили, посетовав при этом, что весь мир, в отличие от Украины, идет вперед и развивается.
Михаил Саакашвили во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. 4 февраля 2018
1 февраля, 19:01
В ожидании у отеля. Саакашвили не дали встретиться с Помпео в Киеве
По словам политика, украинцы за всего годы независимости "не видели примера успеха".
"Сейчас главное — хоть где-то добиться прорыва, чтобы люди поверили, что где-то что-то получается", — добавил он.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда действующий на тот момент президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.
Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, его вернули политику только после прихода к власти Владимира Зеленского.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Вчера, 16:15
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
793861017720
Обсудить 25
Ситуация на УкраинеМихаил СаакашвилиСССРГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А в Грузии разве не аналогично ?))) Или в Грузии был какой-то прорыв : экономический , социальный ,технический , в любое постсоветское время ? ))) Такой же упадок . ))))
3 февраля, 06:00
Данил Некипелов
7640102
Ну, вы и лапоть....ИРЯ РАН в 2009 году дает следующее разъяснение относительно того, как правильно - «в» или «на Украине». Институт объясняет, что с административными единицами (государства, области, районы, штаты, города, села) употребляется предлог «в». Например, в Чехии, в Москве, в Техасе и так далее. Предлог «на» употребляется в немногочисленных устоявшихся сочетаниях, например, на Брянщине, на Орловщине и на Украине. И именно эта форма была единственной нормативно установленной до 1992 года. В 1993 году правительство страны потребовало признать вариант «в Украину» и «из Украины». Это позволило бы, по мнению правительства, разорвать связь названия страны со словом «окраина», которое лингвистически ставило страну в ранг подчиненного региона.
3 февраля, 07:49
ВЗВладимир Зяблицев
2461002
Рекомендуем
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы
Вспышка на солнце
Ученый рассказал об опасности магнитных бурь
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Надежда Савченко
Савченко заявила, что Зеленский "идет не тем путем"
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Американские эксперты: "На Украину всем плевать"
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Иран считает необходимым обсуждать компенсации за сбитый Boeing
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
13:46Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
Лента новостейМолния