В Пакистане семь членов одной семьи погибли при минометном обстреле

Снаряд попал в дом одной из пакистанских семей в приграничной деревне Баатвар Бангро в провинции Хайбер-Пахтунхва в воскресенье. Выстрел был произведен из соседней афганской провинции Кунар, сообщил СМИ чиновник. Дом семейства был полностью разрушен.

При этом представитель полиции округа Баджаур в этой провинции подтвердил агентству Anadolu факт атаки, указав, что "семь членов одной семьи, включая женщину и четырех детей, были убиты" в результате обстрела.