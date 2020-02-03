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В Пакистане семь членов одной семьи погибли при минометном обстреле
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РИА Новости

В Пакистане семь членов одной семьи погибли при минометном обстреле

02:41 03.02.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
© Flickr / Wasif Malik
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Семь членов одной семьи, в том числе четыре ребенка, погибли в результате минометного обстрела, который неизвестные произвели по северо-западной области Пакистана со стороны Афганистана, сообщает агентство PTI.
Снаряд попал в дом одной из пакистанских семей в приграничной деревне Баатвар Бангро в провинции Хайбер-Пахтунхва в воскресенье. Выстрел был произведен из соседней афганской провинции Кунар, сообщил СМИ чиновник. Дом семейства был полностью разрушен.
При этом представитель полиции округа Баджаур в этой провинции подтвердил агентству Anadolu факт атаки, указав, что "семь членов одной семьи, включая женщину и четырех детей, были убиты" в результате обстрела.
Агентство добавляет, что ранее Баджаур был оплотом боевиков радикального движения "Талибан".
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