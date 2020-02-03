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Джонсон: Лондон в переговорах с Брюсселем не примет стандарты ЕС
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РИА Новости

Джонсон: Лондон в переговорах с Брюсселем не примет стандарты ЕС

01:46 03.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 3 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания в предстоящих торговых переговорах с Брюсселем не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны. Такое мнение в понедельник выскажет премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе своего выступления с позицией Соединенного Королевства, говорится в сообщении Даунинг-стрит.
Ожидается, что Джонсон выскажет позицию Великобритании в отношении предстоящих переговоров с Брюсселем по будущим взаимоотношениям сторон после окончательного Brexit. Одним из основных вопросов станет торговое соглашение, в соответствии с которым стороны попытаются договориться о взаимовыгодных условиях.
"Нет необходимости в соглашении о свободной торговле, предусматривающем принятие правил ЕС в отношении политики в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного, кроме того, что ЕС должен будет принять правила Великобритании", - приводятся слова премьер-министра.
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По его мнению, Британия сможет поддерживать "самые высокие стандарты в этих областях", во многом даже лучше, чем действующие стандарты ЕС.
Джонсон еще раз напомнил, что Британия намерена заключить с Брюсселем соглашение о свободной торговле, аналогичное тому, которое сейчас действует между ЕС и Канадой.
"Выбор не стоит между "сделкой или соглашением без сделки". Вопрос в том, достигнем ли мы торговых отношений с ЕС, сравнимых с Канадой или, скорее, с Австралией", - отметил Джонсон.
"В любом случае я не сомневаюсь, что Великобритания будет процветать. И, конечно, наши новые отношения с нашими ближайшими соседями будут выходить далеко за рамки торговли", - заявил он.
Великобритания в пятницу вечером официально покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начался переходный период, который продлится до конца 2020 года. За это время Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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