Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем сообщили в РЖД.

Пассажирское сообщение с КНР приостановлено с 00 часов 00 минут московского времени "до особого указания" с целью недопущения проникновения коронавируса на территорию России.

Распоряжение касается поездов № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог", № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин и беспересадочных вагонов Москва – Пекин, курсировавших в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из российской столицы 1 февраля, проследуют до Забайкальска.

С 31 января уже было приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем, за исключением курсировавших между Москвой и Пекином.

Таким образом, с этого момента пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекращено. Пассажиры могут вернуть билеты, оформленные в России, без удержания сборов и плат.

При этом грузовое железнодорожное сообщение между Россией и Китаем не останавливалось.

Коронавирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Число подтвержденных случаев заражения по всему миру уже превысило 14,5 тысячи, 305 человек скончались. Больше всего заболевших — в Китае, однако случаи заражения есть также в Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра. Также можно заразиться, прикоснувшись грязными руками к глазам. Основные симптомы коронавируса — сухой кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о первых двух зарегистрированных случаях заражения новым коронавирусом в России. Оба пациента — граждане Китая. Они находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.