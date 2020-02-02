Президент Чехии предложил главе Китая помощь в борьбе с коронавирусом

ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан направил в воскресенье письмо главе КНР Си Цзиньпину, в котором выразил сочувствие в связи с массовыми заболеваниями и гибелью китайских граждан от коронавируса и пообещал в сотрудничестве с другими странами оказать Китаю всю возможную помощь.
"Уважаемый господин президент, дорогой друг, с глубокой печалью в сердце я наблюдаю за нынешними событиями в КНР, связанными с эпидемией нового коронавируса, который уже унес жизни сотен людей, а еще тысячи были заражены, и с каждым днем их число увеличивается. Я обеспокоен той скоростью, с которой этот вирус расширяется, и тем, скольких людей и какую территорию страны он уже затронул", - говорится в письме, опубликованном на сайте Пражского града.
Земан выразил надежду, что уже в ближайшее время удастся найти средство для того, чтобы остановить расширение опасного вируса и вылечить заболевших.
"Разрешите мне ... в этот печальный момент от своего имени и от имени чешского народа выразить свое глубокое сочувствие вам и семьям жертв. Одновременно хочу вас заверить, что Чехия в борьбе с этим злом стоит плечом к плечу с КНР и ее народом и готова в рамках своих возможностей и в сотрудничестве с другими странами членами международного сообщества - оказать помощь в это тяжелое время", - подчёркивается в письме.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.