Президент Чехии предложил главе Китая помощь в борьбе с коронавирусом

"Разрешите мне ... в этот печальный момент от своего имени и от имени чешского народа выразить свое глубокое сочувствие вам и семьям жертв. Одновременно хочу вас заверить, что Чехия в борьбе с этим злом стоит плечом к плечу с КНР и ее народом и готова в рамках своих возможностей и в сотрудничестве с другими странами членами международного сообщества - оказать помощь в это тяжелое время", - подчёркивается в письме.