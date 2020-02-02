Эксперт назвала повышение пенсионного возраста на Украине неизбежным

По данным Госстата, уже сегодня больше половины работающих граждан — украинцы в возрасте старше 40 лет. При этом, согласно прогнозу ООН, в ближайшие десятилетия сокращение населения страны будет происходить в основном за счет людей трудоспособного возраста.
"Если рождаемость, смертность и миграция останутся на нынешнем уровне, то к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля людей старше 60 достигнет 32%", — отмечается в статье.
Такие демографические изменения — это серьезный вызов для пенсионной системы, считает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.
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Она обратила внимание на то, что на сегодняшний день пенсионного возраста на Украине достигло поколение, численность которого в полтора раза выше, чем количество молодежи, недавно открывшей для себя рынок труда. Из-за такого соотношения в будущем на Украине "пенсии попросту нечем будет платить", заявила Ткаченко.
"Скорее всего, придется поднимать пенсионный возраст. Потому что 60 лет для европейской страны — это очень мало. В соседних странах пенсионный возраст уже достигает 63-65 лет", — заметила эксперт.
Она добавила, что при этом на Украине почти не увеличивается продолжительность жизни, а уровень смертности не уменьшается. Это затрудняет проведение каких-либо изменений в пенсионной системе.
Ткаченко подчеркнула, что негативно на пенсиях скажется одобренный Верховной радой законопроект о снижении штрафов за наем работников без договора. Из-за тех, кто отказывается платить налоги, старшему поколению придется "жить на мизер", считает эксперт.
"Нельзя сказать, что ситуация настолько плохая с пенсионной системой только из-за демографии. Сегодня больше проблем из-за того, что люди или совсем не работают, или работают неофициально и не платят налоги. Это самая большая проблема. Да, демографическое влияние неблагоприятное, но намного хуже, что люди не работают легально", — объяснила собеседница портала.