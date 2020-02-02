Эксперт назвала повышение пенсионного возраста на Украине неизбежным

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Старение и сокращение населения Старение и сокращение населения Украины делает неизбежным дальнейшее повышение пенсионного возраста в стране. Об этом сообщает портал "Сегодня"

По данным Госстата, уже сегодня больше половины работающих граждан — украинцы в возрасте старше 40 лет. При этом, согласно прогнозу ООН, в ближайшие десятилетия сокращение населения страны будет происходить в основном за счет людей трудоспособного возраста.

"Если рождаемость, смертность и миграция останутся на нынешнем уровне, то к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля людей старше 60 достигнет 32%", — отмечается в статье.

Такие демографические изменения — это серьезный вызов для пенсионной системы, считает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Она обратила внимание на то, что на сегодняшний день пенсионного возраста на Украине достигло поколение, численность которого в полтора раза выше, чем количество молодежи, недавно открывшей для себя рынок труда. Из-за такого соотношения в будущем на Украине "пенсии попросту нечем будет платить", заявила Ткаченко.

"Скорее всего, придется поднимать пенсионный возраст. Потому что 60 лет для европейской страны — это очень мало. В соседних странах пенсионный возраст уже достигает 63-65 лет", — заметила эксперт.

Она добавила, что при этом на Украине почти не увеличивается продолжительность жизни, а уровень смертности не уменьшается. Это затрудняет проведение каких-либо изменений в пенсионной системе.

Ткаченко подчеркнула, что негативно на пенсиях скажется одобренный Верховной радой законопроект о снижении штрафов за наем работников без договора. Из-за тех, кто отказывается платить налоги, старшему поколению придется "жить на мизер", считает эксперт.