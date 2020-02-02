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У прибывшего в Волгоград гражданина КНР короновирус не подтвердился
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РИА Новости

У прибывшего в Волгоград гражданина КНР короновирус не подтвердился

21:15 02.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Гражданина Китая, прибывшего в Волгоград из КНР, обследовали на коронавирус, подозрения не подтвердились, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу в инфекционную больницу Волгограда поступил гражданин Китая, который приехал в город из КНР, были взяты анализы на коронавирус.
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"Также были взяты анализы и у гражданки Китая, с которой в Волгограде общается пациент. Коронавирус ни у кого не обнаружен", - сообщили РИА Новости в облздраве.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗВолгоградВолгоградская областьКитайУханьВ мире
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