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Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

20:18 02.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что США продолжают предлагать Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса, однако Пекин пока не ответил на это предложение.
"Мы продолжаем предлагать помощь Китаю, мы предложили направить (в Китай – ред.) наших специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и других специалистов в области медицины и здравоохранения. Пока мы не получили ответа от Китая относительно этих предложений, но мы готовы продолжать сотрудничать с ними", - заявил О`Брайен в интервью телеканалу CBS News.
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"Сейчас китайские власти, безусловно, более откровенны, чем во время прошлых кризисов. Мы это ценим", - добавил О"Брайен.
Ранее ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу сообщил, что США намерены направить в Китай для борьбы с коронавирусом "лучших" экспертов из своего санитарного ведомства - Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC).
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаКитайДональд ТрампВОЗУханьСШАВ мире
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