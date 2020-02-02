Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Советник президента США Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что США продолжают предлагать Китаю помощь в борьбе с новым типом коронавируса, однако Пекин пока не ответил на это предложение.

"Мы продолжаем предлагать помощь Китаю, мы предложили направить (в Китай – ред.) наших специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и других специалистов в области медицины и здравоохранения. Пока мы не получили ответа от Китая относительно этих предложений, но мы готовы продолжать сотрудничать с ними", - заявил О`Брайен в интервью телеканалу CBS News

"Сейчас китайские власти, безусловно, более откровенны, чем во время прошлых кризисов. Мы это ценим", - добавил О"Брайен.

Ранее ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу сообщил, что США намерены направить в Китай для борьбы с коронавирусом "лучших" экспертов из своего санитарного ведомства - Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC).

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.