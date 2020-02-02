Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гражданин Гражданин США вьетнамского происхождения стал седьмым заразившимся новым типом коронавируса, зарегистрированным во Вьетнаме, сообщает газета Vietnam News со ссылкой на министерство здравоохранения.

Диагноз подтвердился у 73-летнего американца вьетнамского происхождения. Мужчина совершил перелет 15 января из США во Вьетнам с двухчасовой пересадкой в Ухане. Сообщается, что его состояние стало ухудшаться 26 января, после чего мужчина был доставлен в больницу, где у него подтвердили наличие коронавируса

Отмечается, что все сотрудники и постояльцы отеля, в котором проживал мужчина, помещены на карантин до 15 февраля. В настоящее время отель временно закрыт, в нем проводится дезинфекция.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.