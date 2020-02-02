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https://ria.ru/20200202/1564168679.html
Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
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РИА Новости

Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах

18:30 02.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в регионах-лидерах по убыли населения, сообщает пресс-служба ГД.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил по 5-ти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях", - цитирует слова Володина пресс-служба ГД.
В рабочую группу войдут представители профильных комитетов ГД, министерств и самих регионов, сообщает пресс-служба ГД.
Никольская улица в Москве
14:31
Эксперт оценил данные о регионах с наибольшей убылью населения
"Необходимо постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", - цитирует пресс-служба слова Володина.
Председатель ГД уточнил, что вопрос будет обсуждаться завтра на Совете Думы, сообщает пресс-служба.
По данным Росстата наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19, тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.), сообщает пресс-служба.
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Популярные комментарии
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2 февраля, 18:45
РНРоман Неизвестный
1300001
Смешно его читать)))...надо выяснить причины убыли и отъезда людей из региона... Ваша политика до всего этого и довела. 20 лет у власти и скоро опять благодаря вам вернёмся в 90_е. не которые уже вернулись, мне знакомые из других регионах говорят что опять появились всякие бабушки которые копошатся в мусорных баках. Ещё не так часто, но уже началось. Спасибо вам господин Володин за нашу счастливую жизнь))) Конечно у части россиян довольно счастливая жизнь, но к сожалению не у всех)))
2 февраля, 18:48
Дмитрий Абушинов
1120001
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