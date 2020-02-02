Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в регионах-лидерах по убыли населения, сообщает пресс-служба ГД.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил по 5-ти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях", - цитирует слова Володина пресс-служба ГД.

В рабочую группу войдут представители профильных комитетов ГД, министерств и самих регионов, сообщает пресс-служба ГД.

"Необходимо постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", - цитирует пресс-служба слова Володина.

Председатель ГД уточнил, что вопрос будет обсуждаться завтра на Совете Думы, сообщает пресс-служба.