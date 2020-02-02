У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Жительница Мурино в Ленинградской области, вернувшаяся из Китая, госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
"Жительница Мурино 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, госпитализирована с подозрением на коронавирус", - рассказал собеседник агентства.
В Ленинградской области создан межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории региона очагов новой коронавирусной инфекции из Китая.
В состав штаба вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.