У жительницы Ленинградской области подозревают коронавирус

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Жительница Мурино в Жительница Мурино в Ленинградской области , вернувшаяся из Китая, госпитализирована с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

"Жительница Мурино 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, госпитализирована с подозрением на коронавирус", - рассказал собеседник агентства.

В Ленинградской области создан межведомственный штаб по недопущению возникновения на территории региона очагов новой коронавирусной инфекции из Китая.

В состав штаба вошли представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медицинских учреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.