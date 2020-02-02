В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве с вечера воскресенья из-за ветра и гололедицы, в Подмосковье - с утра понедельника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве предупреждение из-за ветра будет действовать с 21.00 воскресенья до 21.00 4 февраля, из-за гололедицы - с 23.00 воскресенья до 23.00 4 февраля.
Предупреждение в Подмосковье из-за гололедицы, согласно данным, будет действовать с 9.00 3 февраля до 9.00 5 февраля.