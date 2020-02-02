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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
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РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

17:55 02.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Тротуар, посыпанный противогололедным реагентом, в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве с вечера воскресенья из-за ветра и гололедицы, в Подмосковье - с утра понедельника из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Москве предупреждение из-за ветра будет действовать с 21.00 воскресенья до 21.00 4 февраля, из-за гололедицы - с 23.00 воскресенья до 23.00 4 февраля.
Предупреждение в Подмосковье из-за гололедицы, согласно данным, будет действовать с 9.00 3 февраля до 9.00 5 февраля.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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