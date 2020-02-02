Помпео прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье прибыл с визитом в Узбекистан, в понедельник запланирована его встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и участие во встрече с главами МИД пяти стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.
Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств. В частности, госдеп уточнял, что Помпео посетит Ташкент 2-3 февраля и примет участие во встрече формата "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США).
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"Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
По данным МИД, основные мероприятия визита запланированы на 3 февраля, в частности, делегацию госдепа США, как ожидается, примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В МИД Узбекистана предусмотрено проведение двусторонних переговоров, уточняет пресс-служба. Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальным вопросам международного значения.
Госсекретарь США также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия и США" ("C5 + 1)" в Ташкенте, - добавили в МИД Узбекистана. Ранее ведомство сообщало, что во встрече примут участия главы внешнеполитических ведомств пяти стран Центральной Азии.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.