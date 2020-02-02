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Помпео прибыл в Узбекистан
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РИА Новости

Помпео прибыл в Узбекистан

17:40 02.02.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© Sputnik / Владислав Воднев
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Госсекретарь США Майк Помпео
ТАШКЕНТ, 2 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье прибыл с визитом в Узбекистан, в понедельник запланирована его встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и участие во встрече с главами МИД пяти стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.
Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств. В частности, госдеп уточнял, что Помпео посетит Ташкент 2-3 февраля и примет участие во встрече формата "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США).
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце Независимости в Минске. 1 февраля 2020
Вчера, 15:58
В Госдуме прокомментировали визит Помпео в Минск
"Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
По данным МИД, основные мероприятия визита запланированы на 3 февраля, в частности, делегацию госдепа США, как ожидается, примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В МИД Узбекистана предусмотрено проведение двусторонних переговоров, уточняет пресс-служба. Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальным вопросам международного значения.
Госсекретарь США также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия и США" ("C5 + 1)" в Ташкенте, - добавили в МИД Узбекистана. Ранее ведомство сообщало, что во встрече примут участия главы внешнеполитических ведомств пяти стран Центральной Азии.
В сентябре 2015 года США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан — создали новый формат взаимодействия "Страны Центральной Азии — США" (С5+1) для обсуждения региональных вопросов.
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Майк ПомпеоШавкат МирзиеевУзбекистанСШАВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что страны Средней Азии должны мудрость проявить, не поддаваться на хитрость, туда где заходят США ничего хорошего нет, одна разруха для населения (см. Ирак, Афганистан ...)
2 февраля, 17:56
Alex Grosh
700014
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