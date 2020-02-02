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В Северной Осетии неизвестные силой обыскали журналиста
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РИА Новости

В Северной Осетии неизвестные силой обыскали журналиста

17:40 02.02.2020 (обновлено: 18:13 02.02.2020)
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© Fotolia / mario beauregardПолицейская машина
Полицейская машина
© Fotolia / mario beauregard
ПЯТИГОРСК, 2 фев - РИА Новости. Неизвестные в Северной Осетии силой посадили в автомобиль журналиста местного издания, обыскали и, ничего не найдя, отпустили, сообщает региональное отделение Союза журналистов России.
"Журналист Дэвид Мамедов подвергся нападению со стороны неустановленных лиц, которые, применив силу, посадили его в автомобиль "Нива" и устроили обыск", - говорится в сообщении.
По данным организации, со слов Мамедова, двое людей, представившихся Артуром и Черменом, обыскали его личные вещи, выхватили из рук телефон, проверили звонки и сообщения. "Нападавшие показали журналисту удостоверение, которое не дали даже прочитать, и обвинили в распространении запрещённых веществ, угрожая "задержанному", что его "закроют". Не найдя ничего запрещённого в карманах и рюкзаке Мамедова, нападавшие потребовали "одеваться по-местному" и отпустили", - отмечено в сообщении.
Региональное отделение Союза журналистов России в Северной Осетии потребовало от правоохранительных органов найти и наказать виновных в данных противоправных действиях.
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"Будем контролировать данную ситуацию и ждем оперативной реакции МВД, в одно из городских управлений которого 1 февраля поступило заявление Дэвида Мамедова", — отметил председатель реготделения Тимур Кусов, слова которого приводятся в сообщении.
В сообщении отмечается, что Дэвид Мамедов сейчас работает в местном издании "15-й Регион, готовит аудиоверсии новостей для сайта, а также ведёт свой спортивный видеоблог.
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