В Северной Осетии неизвестные силой обыскали журналиста

ПЯТИГОРСК, 2 фев - РИА Новости. Неизвестные в Неизвестные в Северной Осетии силой посадили в автомобиль журналиста местного издания, обыскали и, ничего не найдя, отпустили, сообщает региональное отделение Союза журналистов России.

"Журналист Дэвид Мамедов подвергся нападению со стороны неустановленных лиц, которые, применив силу, посадили его в автомобиль "Нива" и устроили обыск", - говорится в сообщении.

По данным организации, со слов Мамедова, двое людей, представившихся Артуром и Черменом, обыскали его личные вещи, выхватили из рук телефон, проверили звонки и сообщения. "Нападавшие показали журналисту удостоверение, которое не дали даже прочитать, и обвинили в распространении запрещённых веществ, угрожая "задержанному", что его "закроют". Не найдя ничего запрещённого в карманах и рюкзаке Мамедова, нападавшие потребовали "одеваться по-местному" и отпустили", - отмечено в сообщении.

Региональное отделение Союза журналистов России в Северной Осетии потребовало от правоохранительных органов найти и наказать виновных в данных противоправных действиях.

"Будем контролировать данную ситуацию и ждем оперативной реакции МВД, в одно из городских управлений которого 1 февраля поступило заявление Дэвида Мамедова", — отметил председатель реготделения Тимур Кусов, слова которого приводятся в сообщении.