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Нетаньяху призвал минздрав ускорить разработку вакцины от коронавируса
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РИА Новости

Нетаньяху призвал минздрав ускорить разработку вакцины от коронавируса

17:17 02.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что проинструктировал биологический институт и министерство здравоохранения для того, чтобы ускорить разработку вакцины против коронавируса и создание завода по производству вакцин.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Министр внутренних дел Израиля Арье Дери принял решение о закрытии границ для иностранцев, находившихся в Китае в течение последних двух недель.
"Я проинструктировал биологический институт и министерство здравоохранения действовать как можно скорее, чтобы разработать вакцину против коронавируса и создать завод (по производству - ред.) вакцин", - заявил Нетаньяху в ходе совещания с министрами по вопросу распространения коронавируса.
Нетаньяху также добавил, что если будут обнаружены случаи заражения у граждан Израиля, они будут изолированы и им будет оказана помощь.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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