Нетаньяху призвал минздрав ускорить разработку вакцины от коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что проинструктировал биологический институт и министерство здравоохранения для того, чтобы ускорить разработку вакцины против коронавируса и создание завода по производству вакцин.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Министр внутренних дел Израиля Арье Дери принял решение о закрытии границ для иностранцев, находившихся в Китае в течение последних двух недель.

"Я проинструктировал биологический институт и министерство здравоохранения действовать как можно скорее, чтобы разработать вакцину против коронавируса и создать завод (по производству - ред.) вакцин", - заявил Нетаньяху в ходе совещания с министрами по вопросу распространения коронавируса.

Нетаньяху также добавил, что если будут обнаружены случаи заражения у граждан Израиля, они будут изолированы и им будет оказана помощь.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.