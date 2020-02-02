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Религия и мировоззрение
2020-02-02T17:09+0300
https://ria.ru/20200202/1564167072.html
ЕСПЧ отклонил требование по запрету закона о церквях в Черногории
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:52:2974:1725_1036x0_80_0_0_0a84c81a3feee31d22ab1fb7df5d7d01.jpg
РИА Новости

ЕСПЧ отклонил требование по запрету закона о церквях в Черногории

17:07 02.02.2020 (обновлено: 17:09 02.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонил требование о запрете закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило правительство страны.
В воскресенье в Черногории проходят очередные массовые шествия и молебны верующих в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от принятого в декабре закона о религиозных объединениях, который угрожает ее собственности. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Петрович, они собирают до 150 тысяч человек по всей стране.
"Адвокатская фирма "Радич" из Белграда подала в конце января 2020 года инициативу ЕСПЧ о временных мерах, которые бы запретили госорганам Черногории исполнение закона о свободе вероисповедания и религиозных объединениях до решения конституционного суда Черногории по поданным запросам на оценку его конституционности со стороны СПЦ или до заключения договора между СПЦ и властями Черногории", - говорится в сообщении правительства.
"Суд в Страсбурге отклонил данный запрос, о чем официально оповещена канцелярия представителя Черногории при ЕСПЧ", - отметил кабмин.
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович
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Уточняется, что в 2012 году ЕСПЦ также отклонил требование СПЦ по реституции ранее изъятого церковного имущества в Черногории.
Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ ранее сообщила о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории. Митрополит Амфилохий заявлял, что не станет вести переговоры с властями, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе. Черногорский президент Мило Джуканович перед тем в очередной раз упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.
Патриарх Сербский Ириней на праздник Богоявления 19 января снова призвал власти Черногории одуматься. Позицию Джукановича также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Президент Сербии Александр Вучич
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Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ИринейАлександр ВулинМило ДжукановичЕвропейский суд по правам человекаЧерногорияВ мире
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