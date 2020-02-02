ЕСПЧ отклонил требование по запрету закона о церквях в Черногории

В воскресенье в Черногории проходят очередные массовые шествия и молебны верующих в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от принятого в декабре закона о религиозных объединениях, который угрожает ее собственности. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Петрович, они собирают до 150 тысяч человек по всей стране.

"Адвокатская фирма "Радич" из Белграда подала в конце января 2020 года инициативу ЕСПЧ о временных мерах, которые бы запретили госорганам Черногории исполнение закона о свободе вероисповедания и религиозных объединениях до решения конституционного суда Черногории по поданным запросам на оценку его конституционности со стороны СПЦ или до заключения договора между СПЦ и властями Черногории", - говорится в сообщении правительства.

"Суд в Страсбурге отклонил данный запрос, о чем официально оповещена канцелярия представителя Черногории при ЕСПЧ", - отметил кабмин.

Уточняется, что в 2012 году ЕСПЦ также отклонил требование СПЦ по реституции ранее изъятого церковного имущества в Черногории.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ ранее сообщила о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории. Митрополит Амфилохий заявлял, что не станет вести переговоры с властями, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе. Черногорский президент Мило Джуканович перед тем в очередной раз упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.

Патриарх Сербский Ириней на праздник Богоявления 19 января снова призвал власти Черногории одуматься. Позицию Джукановича также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.