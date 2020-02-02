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https://ria.ru/20200202/1564165794.html
Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств
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РИА Новости

Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

16:15 02.02.2020 (обновлено: 17:13 02.02.2020)
69531
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина может распасться на несколько государств.
Политик подчеркнул, что Киеву необходима корректировка политической системы, без которой возникнет угроза целостности государства.
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
По его словам, местные олигархи в разных частях страны "обросли деньгами и частными армиями".
"Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять "украин", — заключил экс-президент Грузии.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. В 2015-м он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
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Популярные комментарии
О у нас теперь Саакашвили в почете с экспертным мнением.Вот что значит про Украину плохо сказать,сразу и не такой уж он и не умный)))
2 февраля, 16:21
Татьяна Бондарева
472800032
Украина распадётся на Галицкую Русь, Малороссию, Новороссию и... Калгари.
2 февраля, 16:36
vvab6
53383105
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