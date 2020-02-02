Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина может распасться на несколько государств.

Политик подчеркнул, что Киеву необходима корректировка политической системы, без которой возникнет угроза целостности государства.

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".

По его словам, местные олигархи в разных частях страны "обросли деньгами и частными армиями".

"Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять "украин", — заключил экс-президент Грузии.