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Власти Сомали ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
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РИА Новости

Власти Сомали ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

16:06 02.02.2020
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© CC BY 2.0 / Gilles San MartinАзиатская перелётная саранча
Азиатская перелётная саранча
© CC BY 2.0 / Gilles San Martin
Азиатская перелётная саранча. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сомалийские власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с нашествием саранчи, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на заявление министерства сельского хозяйства Сомали.
Ранее сообщалось, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН для борьбы с саранчой на Африканском континенте.
Сообщается, что министерство объявило о введении чрезвычайной ситуации "в свете нынешнего нашествия пустынной саранчи, представляющего основную угрозу продовольственной безопасности Сомали".
В ООН отмечают, что нашествие саранчи, которое затронуло Африканский Рог, Юго-Западную Азию и регион Красного моря, является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.
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