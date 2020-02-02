В ЕР оценили идею закрепить в Конституции основы молодежной политики

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Закрепление основ государственной молодежной политики РФ в конституции поможет решить многие проблемы в этой сфере, заявила сопредседатель рабочей группы генсовета Закрепление основ государственной молодежной политики РФ в конституции поможет решить многие проблемы в этой сфере, заявила сопредседатель рабочей группы генсовета "Единой России" по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова.

В ЕР напомнили, что ранее председатель Российского союза сельской молодежи , член рабочей группы по изменению конституции Юлия Оглоблина предложила внести в основной закон поправку, закрепляющую государственную молодежную политику в России. По словам Оглоблиной, сейчас в основном законе нигде не упоминаются слова "молодежь" и "молодежная политика". В том числе из-за этого, по ее мнению, не принимается федеральный закон, регулирующий эту сферу.

"Внесение поправки, закрепляющей основы государственной молодежной политики, в основной закон страны – важный шаг, который поможет в дальнейшем совершенствовании нормативно-правового регулирования этой сферы и последующем формировании единого подхода в реализации молодежной политики на территории всей страны", – цитирует Амельченкову сайт ЕР.

Одной из сложностей в реализации государственной молодежной политики сегодня является то, что на региональном уровне ею занимаются различные ведомства, отметила Амельченкова. Кроме того, общей для всех муниципальных образований проблемой является отсутствие в них отдельных специалистов по работе с молодежью.

"О принятии федерального закона о молодежи говорят не первый год. Пока лишь ряд субъектов РФ принял подобные законы на региональном уровне. А молодые люди, проживающие в разных частях нашей большой страны, должны иметь равные возможности в спортивном, научном, творческом развитии", – подчеркнула Амельченкова.