Кириенко: Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции

"Это то, о чем президент сказал в своем послании. Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия. Именно поэтому эти слова президента прозвучали сейчас, именно поэтому они не могли прозвучать пять лет назад. Это значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями для страны и даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему", - сказал он.