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Кириенко: Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции
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РИА Новости

Кириенко: Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции

15:35 02.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выдача пенсии. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Даже в условиях санкций Россия смогла справиться с мировым финансовым кризисом и создать подушку безопасности для обеспечения социальных гарантий по пенсиям, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечая на вопрос о смысле изменения Конституции РФ.
Главное, по его словам, это вопрос социальных гарантий, в частности индексация пенсии.
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"Никакое правительство не может сказать: знаете, у нас сейчас нет денег, ну раньше это (индексация пенсий – ред.) было, а теперь давайте это такое-то время не будет, а появятся деньги — будет опять. Вот это долгосрочная гарантия, что все обязательства будут всегда", - сказал Кириенко в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он подчеркнул, что слова президента РФ Владимира Путина об обязательной ежегодной индексации пенсий, ещё пять лет назад не могли прозвучать.
"Это то, о чем президент сказал в своем послании. Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия. Именно поэтому эти слова президента прозвучали сейчас, именно поэтому они не могли прозвучать пять лет назад. Это значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями для страны и даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Конституция РФ
20 января, 16:59
В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий
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Конституция РФГосдума РФСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияЭкономика
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