Токаев предложил Трампу встречу в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 2 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, назвав в качестве предпочтительного места встречи Казахстан, сообщила в воскресенье пресс-служба главы республики.
В сообщении на сайте президента Казахстана отмечается, что Токаев в своей резиденции принял государственного секретаря США Майкла Помпео, находящегося в Нур-Султане с официальным визитом.
"Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество. Вместе с тем я считаю, что у нас имеется хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации", – сказал Токаев.
Президент Казахстана, напомнив о краткой встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передал американскому лидеру наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним в любой точке планеты, назвав в качестве предпочтительного варианта Казахстан.
Стороны также подчеркнули важность углубления двусторонних связей по всему спектру направлений, в том числе в сфере торговли, инвестиций, IT-технологий, продвижения демократических ценностей и противодействия международному терроризму.
Глава внешнеполитического ведомства США, выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, заявил, что страны традиционно являются надежными партнерами в сферах экономики, защиты международного мира и стабильности. "У нас прекрасные экономические отношения. Рассматривается возможность установления прямого воздушного сообщения между нашими странами. Помимо сотрудничества в энергетическом направлении, имеется большой потенциал для развития связей и в других областях. Президент Дональд Трамп попросил меня передать его личное приветствие, и я очень рад присутствовать здесь сегодня", – сказал Помпео, позитивно отозвавшись о политических реформах в Казахстане и пожелав успехов в их реализации.