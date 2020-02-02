Токаев предложил Трампу встречу в Казахстане

"Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом и экономическое сотрудничество. Вместе с тем я считаю, что у нас имеется хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации", – сказал Токаев.

Глава внешнеполитического ведомства США, выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, заявил, что страны традиционно являются надежными партнерами в сферах экономики, защиты международного мира и стабильности. "У нас прекрасные экономические отношения. Рассматривается возможность установления прямого воздушного сообщения между нашими странами. Помимо сотрудничества в энергетическом направлении, имеется большой потенциал для развития связей и в других областях. Президент Дональд Трамп попросил меня передать его личное приветствие, и я очень рад присутствовать здесь сегодня", – сказал Помпео, позитивно отозвавшись о политических реформах в Казахстане и пожелав успехов в их реализации.