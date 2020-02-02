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Источник назвал возможную дату переговоров Россия-НАТО в Баку
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РИА Новости

Источник назвал возможную дату переговоров Россия-НАТО в Баку

14:56 02.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
БАКУ, 2 фев - РИА Новости. Переговоры начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса планируются в Баку, предположительно, 6-7 февраля, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"На предстоящей неделе, предположительно, 6-7 февраля, планируются переговоры начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американским генералом Тодом Уолтерсом. О повестке знают только стороны. Баку является традиционным местом встречи", - сообщил собеседник агентства.
Предыдущая встреча в формате Россия-НАТО состоялась в Баку 26 ноября. По данным Минобороны РФ, в азербайджанской столице начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
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Валерий ГерасимовНАТОРоссияБакуБезопасностьВ мире
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