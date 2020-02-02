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https://ria.ru/20200202/1564161964.html
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
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РИА Новости

Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

13:37 02.02.2020 (обновлено: 17:04 02.02.2020)
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© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской РеспубликиМихаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1.

Скандал вокруг экс-главы Чувашии разгорелся на прошлой неделе, когда в Сети появился ролик с передачи новых служебных автомобилей сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На опубликованных кадрах видно, что Игнатьев вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от машин.
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В республиканском Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям инцидент назвали "дружеской шуткой", однако руководитель федерального МЧС Евгений Зиничев счел поведение главы региона недопустимым.
Через несколько дней Игнатьева исключили из партии "Единая Россия", а 29 января Путин снял его с должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона стал Олег Николаев.
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Врио главы Чувашии отправил в отставку правительство республики
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Михаил ИгнатьевДмитрий ПесковЧувашияПолитика
Популярные комментарии
«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое» Хочется ещё раз вернуться к пенсионной реформе и поговорить о некоторых её аспектах.
2 февраля, 14:03
vyachnick Новиков
100901138
....поведение большинства этих "слуг народа" - это сельпо 30-х годов прошлого века....Образование есть и даже не одно, о культуры работы с людьми никакой...
2 февраля, 14:26
raduga-1c Колегов
5726467
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