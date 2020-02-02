Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1 .