Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1.
Скандал вокруг экс-главы Чувашии разгорелся на прошлой неделе, когда в Сети появился ролик с передачи новых служебных автомобилей сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На опубликованных кадрах видно, что Игнатьев вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от машин.
В республиканском Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям инцидент назвали "дружеской шуткой", однако руководитель федерального МЧС Евгений Зиничев счел поведение главы региона недопустимым.
Через несколько дней Игнатьева исключили из партии "Единая Россия", а 29 января Путин снял его с должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона стал Олег Николаев.
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