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По временному коридору из Хэйхэ в Благовещенск вернулись 40 человек
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РИА Новости

По временному коридору из Хэйхэ в Благовещенск вернулись 40 человек

13:11 02.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 фев - РИА Новости. По временному транспортному коридору, организованному через закрытый пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (КНР), в воскресенье вернулись в Россию 40 человек, в Китай уехали девять граждан КНР, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
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"По оперативным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск - Хэйхэ, вернулось 40 граждан России. По отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск уехать в Китай из России смогли девять граждан КНР", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшие из Китая прошли двойной тепловизионный контроль, "лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено", также они сдали анализы на инфекционные заболевания.
"Открытие временного коридора пункта пропуска завтра не планируется. Возможность создания новых коридоров для пересечения границы будет определяться исходя из потребности, с учетом подтвержденных обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой.
По временному транспортному коридору, организованному на международном пункте пропуска в Приамурье, в среду вернулись 239 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, 1 февраля вернулись в Россию 165 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаКитайВОЗАмурская областьОбщество
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