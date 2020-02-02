Власти Казахстана помогли эвакуировать гражданку Армении из Уханя

Армией по заразе. В Ухань приедут почти 1,5 тысячи военных медиков

Армией по заразе. В Ухань приедут почти 1,5 тысячи военных медиков

Она выразила благодарность партнерам из Казахстана за оперативный отклик на просьбу Армении и оказанную ими поддержку.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.