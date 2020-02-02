Власти Казахстана помогли эвакуировать гражданку Армении из Уханя

ЕРЕВАН, 2 фев - РИА Новости. Власти Казахстана помогли эвакуировать гражданку Армении из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
"Сообщаем, что в результате сотрудничества с нашими партнерами из Казахстана 2 февраля гражданка Армении Сусанна Агаджанян, которая находилась в китайском городе Ухань и изъявила желание об эвакуации, была эвакуирована и перевезена в Казахстан. Посольство Армении находится в постоянном контакте с гражданкой нашей страны, и принимаются меры для ее скорейшего возвращения на Родину", - написала Нагдалян в Facebook.
Она выразила благодарность партнерам из Казахстана за оперативный отклик на просьбу Армении и оказанную ими поддержку.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.