В Петербурге локализовали пожар в центре "Лениздат"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Центральном районе Санкт-Петербурга удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 11.25 пожар локализован на 200 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба городского ГУМЧС информирует, что пострадавших нет.
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга. Пожар происходит на четвертом этаже пятиэтажного здания. Из здания были эвакуированы пять человек, они не пострадали. К тушению привлечены 20 единиц техники и 71 человек личного состава, сотрудники МЧС проложили рукавные линии, в частности, для забора воды из Фонтанки