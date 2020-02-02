В Петербурге локализовали пожар в центре "Лениздат"

Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга. Пожар происходит на четвертом этаже пятиэтажного здания. Из здания были эвакуированы пять человек, они не пострадали. К тушению привлечены 20 единиц техники и 71 человек личного состава, сотрудники МЧС проложили рукавные линии, в частности, для забора воды из Фонтанки