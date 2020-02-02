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В Петербурге локализовали пожар в центре "Лениздат"
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РИА Новости

В Петербурге локализовали пожар в центре "Лениздат"

11:48 02.02.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге
Пожар в здании Лениздата в Санкт-Петербурге
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Центральном районе Санкт-Петербурга удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 11.25 пожар локализован на 200 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба городского ГУМЧС информирует, что пострадавших нет.
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга. Пожар происходит на четвертом этаже пятиэтажного здания. Из здания были эвакуированы пять человек, они не пострадали. К тушению привлечены 20 единиц техники и 71 человек личного состава, сотрудники МЧС проложили рукавные линии, в частности, для забора воды из Фонтанки
В Сети появилось видео с места пожара в здании Лениздата
11:26
В Сети появилось видео с места пожара в здании "Лениздата"
111000
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МЧС РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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