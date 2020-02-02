Пожарный, тушивший здание "Лениздата" в Петербурге, обратился к врачам

Ликвидация пожара в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожарный, тушивший пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Центральном районе Пожарный, тушивший пожар в бизнес-центре "Лениздат" в Центральном районе Санкт-Петербурга , обратился к врачам за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"Один пожарный обратился за медицинской помощью с температурой - предположительно с ОРВИ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящего здания были эвакуированы пять человек. На место пожара направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.