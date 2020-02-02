В МЧС опровергли данные об обрушении в здании "Лениздата" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Сведения о 100 эвакуированных людях и обрушении конструкций горящего здания "Лениздата" в Петербурге не соответствуют действительности, сообщила в воскресенье пресс-служба городского ГУМЧС.
"Сведения о 100 человеках эвакуированных и обрушении конструкций в здании Лениздата не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. Пожар происходит на четвертом этаже пятиэтажного здания "Лениздата". Ранее некоторые местные СМИ сообщили об эвакуированных людях и обрушении части конструкций в здании.