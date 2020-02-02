Путин поздравил академика РАН Евгения Велихова с 85-летним юбилеем

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил почётного президента, академика РАН Президент РФ Владимир Путин поздравил почётного президента, академика РАН Евгения Велихова с 85-летним юбилеем, отметив, что он внес плодотворный личный вклад в развитие Курчатовского института, поздравление опубликовано на сайте Кремля

"Крупный учёный, яркий представитель отечественной школы теоретической физики, вы посвятили свою профессиональную деятельность служению науке, людям, Родине. Внесли плодотворный личный вклад в развитие национальной Академии наук, знаменитого Курчатовского института, в реализацию масштабных, востребованных задач, направленных на укрепление экономического, оборонного потенциала страны, совершенствование профильного высшего образования", - сказал Путин.

Он также пожелал академику здоровья, успехов и всего самого доброго.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика.

Область научных интересов Велихова: физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). В 2010-2012 годах — председатель Совета ITER.

С 1961 года Велихов работает в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра. Сейчас занимает должность почетного президента Курчатовского института.

Руководил ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Академик Велихов – Герой Социалистического труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006) и других.