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РИА Наука
2020-02-02T11:27+0300
https://ria.ru/20200202/1564159161.html
Путин поздравил академика РАН Евгения Велихова с 85-летним юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил академика РАН Евгения Велихова с 85-летним юбилеем

11:26 02.02.2020 (обновлено: 11:27 02.02.2020)
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© РИА Новости / Федоренко ВладимирСекретарь Общественной палаты академик Евгений Велихов
Секретарь Общественной палаты академик Евгений Велихов
© РИА Новости / Федоренко Владимир
Секретарь Общественной палаты академик Евгений Велихов. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил почётного президента, академика РАН Евгения Велихова с 85-летним юбилеем, отметив, что он внес плодотворный личный вклад в развитие Курчатовского института, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Крупный учёный, яркий представитель отечественной школы теоретической физики, вы посвятили свою профессиональную деятельность служению науке, людям, Родине. Внесли плодотворный личный вклад в развитие национальной Академии наук, знаменитого Курчатовского института, в реализацию масштабных, востребованных задач, направленных на укрепление экономического, оборонного потенциала страны, совершенствование профильного высшего образования", - сказал Путин.
Евгений Велихов
30 января, 17:42РИА Наука
Путин присвоил звание "Герой Труда" академику Евгению Велихову
Он также пожелал академику здоровья, успехов и всего самого доброго.
Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. В 1958 году окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности теоретическая физика.
Область научных интересов Велихова: физика плазмы, управляемый термоядерный синтез, импульсные магнитогидродинамические генераторы большой мощности, энергетика, газовые и технологические лазеры. С 1973 года — научный руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977). В 2010-2012 годах — председатель Совета ITER.
С 1961 года Велихов работает в Институте атомной энергии имени Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), был директором и президентом центра. Сейчас занимает должность почетного президента Курчатовского института.
Руководил ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Академик Велихов – Герой Социалистического труда (1985), лауреат Государственных премий СССР (1977), Ленинской премии (1984) и Государственной премии Российской Федерации (2002), премии Сцилларда американского физического общества, премии "Глобальная энергия" (2006) и других.
Велихов удостоен многих орденов СССР и России: трех орденов Ленина (1971, 1981, 1985), ордена Трудового Красного Знамени (1975), ордена Мужества (1999, за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством".
Президент Российского научного центра Курчатовский институт Евгений Велихов
04:30
Биография Евгения Велихова
1310005
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РИА НаукаКурчатовский институтРоссийская академия наукЕвгений ВелиховВладимир ПутинОбщество
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