В Сети появилось видео с места пожара в здании "Лениздата"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В социальной сети "ВКонтакте" опубликованы кадры с места пожара в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, возгорание произошло на четвертом этаже здания. Помещения используют под бизнес-центр. Находившихся в них сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.
По информации МЧС, пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.
На место ЧП направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.