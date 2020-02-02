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В Сети появилось видео с места пожара в здании "Лениздата"
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РИА Новости

В Сети появилось видео с места пожара в здании "Лениздата"

11:26 02.02.2020 (обновлено: 13:54 02.02.2020)
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МОСКВА, 2 фев РИА Новости. В социальной сети "ВКонтакте" опубликованы кадры с места пожара в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, возгорание произошло на четвертом этаже здания. Помещения используют под бизнес-центр. Находившихся в них сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.
По информации МЧС, пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.
На место ЧП направлена мобильная химико-радиометрическая лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.
Пожар в здании Лениздата в Санкт-Петербурге
10:13
Из бизнес-центра "Лениздат" в Петербурге из-за пожара эвакуируют людей
622753
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МЧС РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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