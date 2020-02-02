На Мамаевом кургане прозвучал "Выстрел памяти"

"Впервые артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, совершили "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане в честь празднования 77 годовщины победы в Сталинградской битве", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что "Выстрел памяти" был произведен в 12 часов по местному времени (11.00 мск) из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.