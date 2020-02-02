На Мамаевом кургане прозвучал "Выстрел памяти"

ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Артиллеристы совершили "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане в Волгограде из орудий времен войны в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.
"Впервые артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, совершили "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане в честь празднования 77 годовщины победы в Сталинградской битве", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что "Выстрел памяти" был произведен в 12 часов по местному времени (11.00 мск) из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.