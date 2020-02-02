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В Югре автобус столкнулся с грузовиком, погиб человек
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РИА Новости

В Югре автобус столкнулся с грузовиком, погиб человек

11:17 02.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла утром в воскресенье в Нефтеюганском районе, на 656-ом километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. По предварительным данным ведомства, автобус "ПАЗ" занесло на трассе, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Shacman.
"В результате ДТП женщина-пассажир автобуса погибла на месте происшествия, оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, после чего примут процессуальное решение, добавили в УМВД.
Автомобиль скорой помощи
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Как пояснил РИА Новости представитель ведомства, в салоне автобуса находилась только погибшая женщина. Предполагается, что пассажирский транспорт не является рейсовым, при этом принадлежит коммерческой организации.
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Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
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