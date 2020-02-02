В Югре автобус столкнулся с грузовиком, погиб человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе , сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла утром в воскресенье в Нефтеюганском районе, на 656-ом километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. По предварительным данным ведомства, автобус "ПАЗ" занесло на трассе, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Shacman.

"В результате ДТП женщина-пассажир автобуса погибла на месте происшествия, оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, после чего примут процессуальное решение, добавили в УМВД.